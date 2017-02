Caldera: Plan del Gobierno es que no haya elecciones hasta que pueda ganar El representante de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Caldera, tras confirmar que este jueves tampoco hubo reunión del directorio, aseguró que las autoridades del ente comicial quieren “estirar la liga” para no cumplir con la palabra que dieron en 2016 con relación a que en el primer semestre de este año se realizarían las elecciones regionales. Nota de prensa “El plan del Gobierno es que no va a haber más elecciones hasta que tengan alguna capacidad de ganar”, destacó.

Insistió en que se trata de la misma táctica dilatoria que ejecutaron en 2016 para evitar la activación del referendo revocatorio. Además dijo que el proceso de renovación de los partidos políticos es la excusa para demorar la celebración de los comicios de gobernadores. “Es absolutamente falso que primero se deben renovar las organizaciones políticas para luego hacer los comicios, pueden ser dos procesos que vayan en paralelo”, manifestó. Ratificó que es tan solo una excusa para retardar la convocatoria de las elecciones regionales. Recordó que el CNE está en mora con ese proceso, dado que debió haberse efectuado a finales de 2016. Caldera destacó que en 2012 se cumplieron dos comicios, las elecciones presidenciales, que se hicieron en octubre, y las de gobernadores en diciembre. “Ahora lo hacen solo para ganar tiempo”, finalizó.

