Califican de “improvisada” convocatoria del CNE para renovación de partidos La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación indicó en un comunicado que la implementación del registro y renovación de partidos políticos convocada por el CNE luce improvisada e imprecisa. Faltando tres días para el inicio de la jornada de registro y renovación, no se conocen las normas que han de regir la ejecución del mismo. “No se sabe con precisión cómo habrán de realizarse los procedimientos de Reparo anunciados para los partidos que no logren el mínimo requerido para su legitimación. Se trata de un proceso en el que, por lo visto, no habrá auditorías previas ni posteriores, como ha sido lo habitual en los eventos llevados a cabo por el CNE”, expresaron. Señala la Red que el proceso de registro y renovación de partidos políticos a realizarse, configura “un inquietante panorama que amenaza la institucionalidad democrática del país. Hacemos un llamado al CNE para que subsane a la brevedad posible los carencias que sufre el proceso de Registro y Renovación en curso, en aras de garantizar el carácter democrático del mismo”. Con fecha 7 de Febrero el CNE hizo hecho público un llamado a los partidos que no participaron en las últimas elecciones, o que habiendo participado en las mismas no alcanzaron el 1% de la votación, a participar en un proceso de relegitimación, de obligatorio cumplimiento, para permanecer como partidos registrados ante el CNE y, por ende, con todos los derechos electorales que de ello se desprenden. Dicha convocatoria obedece al cumplimiento, ya en el límite del plazo permitido, de la sentencia Nro. 01/2016 del TSJ, del 5 de enero del 2016, relativa a la renovación de los partidos políticos. Con dicha convocatoria el CNE adopta, en opinión de la Red de Observación Electoral, “una interpretación del artículo 26 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que, en vez de favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, que se concreta mediante la creación de organizaciones políticas, establece restricciones para que esto suceda, al imponer un plazo restringido para la renovación de los partidos políticos, en lugar de permitirlo en el transcurso del primer año de cada período constitucional, como es el mandato legal”. Adicionalmente explican que el CNE usa como pretexto la realización del proceso de Registro y Renovación anunciado para mantener suspendidas las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año 2016. Con información de nota de prensa

