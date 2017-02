Camoruco y Penitente comunidades 100 % CLAP Camoruco.- Eladio Gutiérrez, coordinador del Circulo de Lucha Popular (CLP), acompañado por habitantes de la comunidad Camoruquito y Penitente del municipio Ezequiel Zamora, visitó la redacción de este medio, para informar que el pasado 3 de febrero, se realizaron pública y democráticamente, elecciones para escoger los jefes de calle y conformar en definitiva los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El vocero relató que para ello, contaron con la asesoría del personal de la alcaldía de San Carlos, Fundacomunal, y el respaldo de los concejales Jessi Martínez, Yonathan Becerra y lógicamente del alcalde Pablo Rodríguez. Explicó además que el pasado 7 de este mes todas las familias se vieron beneficiadas con la venta de bolsas de comida a precios solidarios y justos. Gutiérrez, detalló que los jefes de calle están activos y trabajan para dar respuesta a los problemas que presenta la zona, como lo es la limpieza y mantenimiento de las tuberías de aguas servidas gracias a la colaboración de Hidrocentro. Finalmente, destacó que estos logros son gracias al legado del comandante Hugo Chávez, quien veló y luchó por los derechos de los venezolanos de vivir dignamente.

You must log in to post a comment.