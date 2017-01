Campeón olímpico buscará correr un maratón en menos de dos horas El keniano Eliud Kipchoge, vigente campeón olímpico de maratón, se perderá los campeonatos del mundo este año para concentrarse en una meta más ambiciosa: rebajar la barrera mítica de las dos horas en los 42,195 kilómetros, anunció a la AFP. “Voy a romper la marca de las dos horas en mayo”, lanzó el atleta de 32 años de edad, cuyo récord personal está en 2 horas, 3 minutos y 5 segundos. El atleta se halla en Eldoret, localidad keniana en altura en la que los atletas realizan sus entrenamientos. El vigente doble ganador del maratón de Londres declaró formar parte del proyecto “Breaking2”, un intento de batir el récord del mundo organizado por la marca Nike, que pretende que se rompa en el mes de mayo, sin dar detalles sobre el lugar de la carrera. “Mucha gente ha expresado sus dudas sobre lo pertinente de intentar eso ahora, pero creo que todo es posible si nos entrenamos duro”, declaró el keniano, que anunció que renunciará al maratón de Londres en abril y a los campeonatos del mundo, previstos en agosto en la capital británica, para centrarse en su reto. Para acompañar a Kipchoge, Nike eligió al etíope Lelisa Desisa (27 años), exganador del maratón de Boston, y al eritreo Zersenay Tadese (34 años), poseedor del récord del mundo de medio maratón. El actual poseedor del récord del mundo de maratón, el también keniano Denis Kimetto, que corrió en 2 horas 2 minutos y 57 segundos no participará en el reto al tener como patrocinador a Adidas. La prestigiosa revista especializada Runners World señaló basándose en análisis de datos que la barrera de las dos horas no podría rebajarse hasta 2075.

You must log in to post a comment.