Capriles: “En las próximas horas se ofrecerán detalles sobre la movilización nacional del 23E” El gobernador Henrique Capriles hizo saber que en las próximas horas se ofrecerán detalles sobre la manifestación convocada para el próximo 23 de enero. El líder de la oposición adelantó que no se estima que haya un orador, sino que se trate de una jornada de protesta que incluya a todos los estados del país. “Los venezolanos tenemos que demostrar quién es el que tiene la última palabra” aseguró Capriles, motivando al pueblo a luchar por un cronograma electoral.

