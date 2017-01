Capriles ( @hcapriles ): La guerra que hay que dar en Venezuela es contra el hambre y la inseguridad

Este martes, durante una Asamblea Popular llevada a cabo en la parroquia Nueva Cúa, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que el conflicto armado al cual hacen referencia representantes del gobierno no se corresponde con la realidad venezolana.

Nota de Prensa

“La única guerra que hay que dar en Venezuela es contra el hambre y la inseguridad. La guerra de la que habla Maduro sólo existe en su imaginación. La verdadera guerra está en las calles de nuestro país. En 2016 se registraron 29 mil muertes violentas”, dijo.

Cuestionó que Maduro en cadena nacional haya tomado un fusil y dicho que debían llevarse a los barrios y campos 20 mil armas para defender el país. “A ustedes señores del gobierno, les digo que los barrios no quieren armas, los venezolanos lo que queremos es que se desarme el hampa para acabar con la violencia. ¿Cuántas familias amanecen todos los días llorando a un hijo o hermano porque lo mató el hampa? Ustedes (gobierno) son los únicos responsables de que Venezuela llegara a esta situación”.

Capriles recalcó que la violencia se combate reforzando la educación. “Este gobierno ha destruido hasta la educación. Ahora hablan de una nueva reforma al currículo escolar. Todo se queda en palabras y no lo llevan a hechos. En el país se necesita construir cinco mil liceos y por eso tenemos que luchar los venezolanos para que nuestros niños y jóvenes tengan una mejor educación. Un muchacho que tenga una buena educación puede tener un mejor futuro. La educación es lo más sagrado que podemos ofrecer a quienes son el futuro de este país”.

Con respecto a las bolsas de comida distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), reiteró que es chantaje político del gobierno y que las mismas llegan con una periodicidad de tres meses.

“Esto es otra de las grandes estafas que este gobierno le ha hecho a los venezolanos. Estas bolsas de comida no permiten que una familia cumpla con una dieta balanceada y con la carga calórica que debe consumir. Ahora vemos cómo protesta el pueblo porque las bolsas no les llegan. Y las pocas que llegan las entregan según la preferencia política. El hambre no tiene color político. El país no va a salir adelante con una bolsa de comida, el país sale adelante produciendo. Lo que se requiere en Venezuela no es que llegue la bolsa, es que los venezolanos podamos ir a la bodega y encontrar los productos sin hacer colas”.