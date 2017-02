Capriles (@hcapriles) : La realidad es que en Venezuela hay una hambruna Este lunes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que los representantes del gobierno son los únicos que siguen sin reconocer que en el país urge decretar la emergencia alimentaria. Nota de Prensa “El día de ayer circulaba en las redes sociales un vídeo de una adolescente que comentaba que en los liceos nacionales los muchachos se están desmayando por hambre. La realidad es que en Venezuela hay una hambruna. Cada día hay más gente hurgando entre la basura y llevándose directamente lo que consiguen a la boca”, dijo. Señaló que el gobierno tiene que bajar los recursos para mantener los programas de alimentación. “Nosotros hemos venido denunciando lo que sucede con los programas de alimentación. Ayer (domingo) veíamos cómo anunciaban la aprobación de recursos para una película, pero que ¿qué es más importante hacer una película de algún personaje o que nuestros estudiantes tengan comida en las escuelas?, ¿qué es más importante, el show de la semana pasada respecto al natalicio de Ezequiel Zamora o que se construyan liceos?”. Capriles recordó que aunque las gobernaciones dependen de los recursos que baje el Ejecutivo nacional, Miranda es la única gobernación que tiene un programa escolar de alimentación con recursos propios. “Nosotros decretamos en Miranda la emergencia alimentaria para mantener la alimentación de nuestros estudiantes. Hemos hecho grandes esfuerzos por mantener nuestro programa de alimentación para que a nuestros niños no les falte su plato de comida”. Por otra parte, el Mandatario regional cuestionó las declaraciones de Nicolás Maduro en las que llamó a prepararse para las elecciones presidenciales de 2018. “Este gobierno ahora no quiere elecciones, después de que para todo hacían una convocatoria electoral. ¿Y las gobernaciones y alcaldías? Las elecciones de gobernadores y alcaldes debían hacerse el año pasado. ¿No van a permitir al pueblo expresarse? El pueblo se expresa con su voto, porque no hay democracia sin voto. Los venezolanos tenemos que unirnos para defender nuestros derechos y que este año tengamos elecciones”. “Lo peor es parecerse al gobierno” Capriles también dijo que la Unidad debe ser reestructurada lo antes posible. “El país está esperando que haya más unidad, que vaya de la mano con los problemas que padecemos los venezolanos. Se viene hablando de una reestructuración desde diciembre. Los partidos que hacen vida en la MUD deben tomar sus decisiones. Yo como militante de la Unidad espero mucho más de lo que se está dando en este momento. La Unidad debe estar en sintonía con el país y debe trazar la ruta para esa lucha por las elecciones. Lo peor es parecernos al gobierno y no podemos ponernos bravos ante los reclamos”. Asimismo, insistió que el proceso diálogo fue inútil porque no dio ningún resultado y aseguró que Maduro lo utiliza para generar intrigas, dividir y “estirar la arruga”. Por último, el gobernador de Miranda espera que el nuevo Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) trabaje para defender los principios, derechos y valores democráticos de los pueblos y no de un personaje, gobiernos y poderosos.

