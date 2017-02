Capriles (@hcapriles) pidió investigar las mafias que hay detrás de los Clap Una investigación profunda en la que se haga seguimiento a las mafias que están ” jugando con el hambre de los venezolanos”, pidió este martes el gobernador de Miranda, Henrique Capriles. Nota de Prensa Denunció que parte de los productos que integran las cajas que se distribuyen a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) se están ensamblando en Panamá y vendiendo con sobreprecio en Venezuela. “Tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia, porque en una hambruna siguen llenándose los bolsillos”. Argumentó que los encargados de la importación compran los productos a dólar preferencial, pero la venta no se hace en esa misma escala. “La bolsa o la caja se vende en Venezuela a través de los Clap en 10.200 bolívares, pero el gobierno la compra en 350 bolívares, porque la compra se hace con dólar preferencial. ¿Quién se embolsilla el resto de ese dinero? ¿Quién se queda con esos 25 dólares restantes, ¿Por qué el gobierno dice que paga 10 dólares por cada caja? ¿Quién se mete la diferencia?”. Asimismo, con respecto a la instalación del año judicial catálogo como una vergüenza la actuación de los magistrados del TSJ. “Dijeron que batieron récord en decisiones, pero en lo único que han batido récord es en sentencias contra la Asamblea Nacional”. Exhortó además a la máxima representante del Poder Judicial a visitar los centros de reclusión y se ofreció a acompañarla. “La puedo llevar a las cárceles a que pregunte la cantidad de presos sin audiencia. Qué puede decir usted sobre el caso de Gilber Caro que sigue sin que se le haga una audiencia. Definitivamente El TSJ es una vergüenza nacional”.

