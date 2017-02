Capriles @(hcapriles): Un gobierno serio le pediría a El Aisaimi que se separe del cargo El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, exhortó al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aisami, a que se separe del cargo y que le exija a la Fiscalía General de la República realzar una investigación ante las serias acusaciones que vienen del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual lo acusa de estar implicado en hechos de narcotráfico. Nota de prensa “Este señor, lo mínimo que debe hacer es separarse del cargo. Una persona con dignidad, por respeto al pueblo venezolano, debe hacerlo. Un gobierno serio que quiera demostrar que es transparente ante el mundo, se debe someter a la investigación, que le pida a El Aisaimi a que se separe del cargo y debe pedirle a la fiscalía que solicite información de Estados Unidos sobre todo lo que se le acusa y luego realizar la investigación correspondiente. Le digo a ellos que entre cielo y tierra no hay nada oculto. De la justicia no se salva nadie. Más temprano que tarde en Venezuela reinara la justicia, en la que todos los presos políticos saldrán en libertad y los que saquearon el país para comprar propiedades y lujos pagarán ante la justicia”, dijo. En su programa Pregunta Capriles, señaló que el departamento del tesoro norteamericano, congeló dinero, propiedades y bienes del Aisaimi, así como Samark López, su presunto testaferro, por estar implicados en hechos de narcotráfico. “Que tiene una cantidad de empresas, de apartamentos, de bienes y de hasta un avión de 15 millones de dólares. El Aisaimi, da la cara. Se te acusa de proteger y supervisar grandes de cargamentos de droga con destino a México y Estados Unidos, por vía aérea y acuática, cuando fungías como ministro del Interior, y López por ser su testaferro. Se te acusa de proteger narcotraficantes, controlabas aeronaves que despegaban de una base aérea. ¿Hasta cuándo nuestra Fanb será indiferente contra estos señalamientos, que también los pretenden salpicarlos”, dijo. Asimismo, Capriles desmintió las acusaciones que dio Nicolás Maduro en el que lo señala de estar involucrado en los casos de soborno de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, por lo que lo retó a que se abra una investigación sobre dichas irregularidades. “El señor Maduro, en el Consejo Federal de Gobierno, hizo un señalamiento contra mi sobre el tema de Odebrecht. Este señalamiento pretende involucrarme a mí en la cara de otro de los grandes guisos de este gobierno. Lo reto, vamos a abrir públicamente este escándalo en cadena de radio y televisión. Si habla de Odebrecht, ¿dónde están El Trudi, Jaua y Cabello?, Abramos este escándalo, yo soy el primer interesado. La mayoría de las obras inconclusas de esta empresa están en Miranda, todas contratadas gobierno nacional y una por la Gobernación de Miranda, como es el Metro de Los Teques el cual firmaron contrato en 2007”, explicó. Por último, el gobernador de Miranda le exigió a Maduro que le informe al pueblo venezolano sobre las medidas que tomará el gobierno sobre la circulación del billete de 100 bolívares, el cual, se estima dejará de circular el próximo lunes 20 de febrero. “Según dijo Maduro, el lunes 20 de febrero dejará de circular el billete de 100 bs, o ya se les olvidó. Si es así, ¿dónde está el nuevo cono monetario?, ¿Qué pasará con los billetes de 100 bs?, ¿van a prorrogar su circulación o no? ¡Qué irresponsables! Los venezolanos queremos respuestas”, concluyó.

You must log in to post a comment.