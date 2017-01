Capriles: La solución política es que haya elecciones en Venezuela

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló que la movilización que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de enero, será nacional y en rescate a los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Dijo que los detalles de la misma se anunciarán en las siguientes horas.

Nota de prensa

“Este lunes tenemos que plantear una ruta política, otro gran movimiento nacional para rescatar un derecho constitucional como es el voto, porque es el arma que tenemos los demócratas. No tenemos armas de guerra, porque creemos en la Constitución y en el voto. Un enchufado empezó a reconocer que no quieren más elecciones y ante eso no podemos rendirnos. Tenemos que movilizarnos para que el mundo vea que Venezuela quiere votar. La solución política es que haya elecciones en Venezuela”, dijo.

Durante su programa Pregunta Capriles,

rechazó el video en el cual Nicolás Maduro aparece con un fusil y anuncia que distribuirá 20 mil armas de guerra a los barrios y caseríos.

“Uno ve esto y observa el gran ridículo de este señor, pareciera que se adelantó al carnaval. Este video es sumamente grave y ojalá que le dé la vuelta al mundo. ¿Cuántas armas ilegales hay en el país? Más de cuatro millones. ¿Cuántas muertes violentas hubo en Venezuela en 2016? 29 mil. ¿Alguien del barrio quiere que le den un fusil? No. ¿Cuántos soldados murieron el año pasado?. En 2016 más de 400 policías fueron asesinados. ¿Qué debería hacer el gobierno? Producir una política de desarme”, expresó.

El líder de la Unidad Nacional lamentó que el Gobierno no responda a los problemas sociales que padece diariamente el pueblo venezolano. “A este gobierno se le fue de las manos el tema de la economía y la inseguridad, de, lo único que no se les ha ido de las manos es el control institucional. Dónde estaban los militares, las tanquetas y el poderío militar cuando mataron por ejemplo a Arnaldo Albornoz. Si él hubiera sido oficialista seguro hubiera duelo en el país, pero como no lo es, no sucedió eso. Cuándo van a tomar en serio el problema de la inseguridad. Cuándo la Fuerza Armada va a darse cuenta que Maduro está fuera de la Constitución y permanentemente pisotea los derechos de los venezolanos”.