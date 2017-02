Capriles: Somos el país más corrupto de Latinoamérica El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, lamentó que Venezuela sea el país con el índice más elevado de pobreza de ingresos del continente americano, por encima de Haití, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). Nota de prensa “82% de los venezolanos está en situación de pobreza de ingresos, ya superamos a Haití. Somos también el país más corrupto de Latinoamérica. Lo que indica que la corrupción está relacionada con la pobreza. Eso debemos cambiarlo, debemos ser los primeros en todo lo positivo y no en lo negativo. Por eso, en Miranda seguimos levantando nuestra bandera que es la educación. Porque en la medida que fortalezcamos la educación vamos a derrotar la corrupción y a bajar la pobreza”, dijo. Asimismo, enfatizó que la centralización ha hecho a los estados más pobres. “La idea es que cada vez que un venezolano compre un producto y pague el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo sea devuelto al pueblo, en inversión de obras y servicios públicos y no que se quede en el centralismo. Nuestros impuestos deben invertirse en construcción de escuelas para nuestras regiones”. Capriles también aplaudió que los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela hayan llevado a cabo las elecciones del Centro Universitario, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspenderla. “Los estudiantes de la UCV dan ejemplo claro de que el TSJ no va a decir quiénes los representan. Ningún magistrado va a decidir quiénes son los representantes de los estudiantes, participen. Los invito a que voten a que ejerzan su derecho”, concluyó.

