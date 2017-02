Capriles: Tres millones de estudiantes están fuera de la escolaridad por falta de políticas públicas El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este viernes que debido a la falta de políticas públicas gubernamentales, tres millones de jóvenes se encuentran fuera del sistema escolar. Nota de prensa En ese sentido, dijo que urge la construcción de nuevos centros educativos y el refuerzo de los programas sociales relacionados con la educación. “Para nosotros la educación es nuestra bandera, porque significa un escudo contra la pobreza. Es la llave que abre la puerta de las oportunidades” Sostuvo que por la crisis general que aqueja al país, están dadas las condiciones para emigrar. “Los jóvenes la tienen muy difícil. Nuestros muchachos se gradúan en la universidad y luego no encuentran empleo o encuentran uno que no les permite progresar”. A propósito de celebrarse este 12 de febrero el Día de la Juventud, envió un mensaje anticipado de aliento a todos los jóvenes. “Vamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar a Venezuela de la crisis. Ustedes merecen un futuro mejor. No se les olvide que Venezuela tiene más futuro que pasado. Tenemos que luchar para dejar de ser el país de las dificultades y convertirnos en el país de las oportunidades”. Capriles también habló a las personas que votaron por el gobierno y hoy se sienten defraudadas. “Ustedes no son los responsables de la crisis. Cuando usted quiere cambio, usted confía, se esperanza. Prometieron pobreza cero y más del 80% de los venezolanos se encuentra en situación de pobreza de ingresos. Nadie puede vivir con un sueldo de 40 mil bolívares”.

