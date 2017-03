Capturados dos sujetos tras robar un teléfono celular San Carlos.- Funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) Nº3 de Tinaquillo, aprehendieron a dos sujetos, luego de haber despojado a un ciudadano de un teléfono celular. De acuerdo a la información suministrada, por el comisionado Javiel Lugo comandante de la estación policial, los sujetos viajaban a bordo de un camión, marca Ford, modelo 350, cuando el acompañante del chofer descendió del mismo para despojar a un ciudadano de su móvil. De esta manera, los efectivos pudieron detener en la calle Cedeño, a Páez Chacón Carlos Alberto y Crespo Rodríguez Rafael Andrés, responsables del robo, a quienes les lograron incautar el teléfono de la víctima y el vehiculo en el que se trasladaban. Es así, como Lugo una vez más, enfatizó las labores de los efectivos de seguridad, quienes a diario se encuentran comprometidos con la paz y tranquilidad de los tinaquilleros.

You must log in to post a comment.