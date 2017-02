Carlos Allembert: Validación de partidos es un reto para recuperar la democracia Carlos Allembert, Secretario General de Avanzada Progresista en el Estado Bolívar, informó que su organización política está preparada y movilizada tanto a nivel municipal como parroquial para poner frente a las máquinas de registro a más de 5 mil validadores en los puntos distribuidos en los 11 municipios de la entidad regional. Nota de Prensa “Para dicho proceso que poseen el músculo organizativo y la inspiración suficiente para cumplir con el reto planteado para éste proximo 4 y 5 de marzo, fechas en las cuales esta previsto el inicio del proceso de validación de los partidos políticos”, agregó. Manifestó Allembert, que aun cuando el CNE ha impuesto condiciones difíciles para lograr la meta, que de acuerdo a la ley debe cumplirse para renovar las organizaciones políticas, los progresistas se han preparado y organizado para superar los escollos y obstáculos. De éstos últimos destacó el escaso numero de maquinas en los puntos de validación, y el reducido tiempo del que disponen para el registro de validación, que aunados a la extensa geografía del estado Bolívar, les exigirá un enorme esfuerzo en materia de logística para la movilización de militantes hasta los puntos de validación. Añadió que estos escollos no los amilanan, ni los achica la mezquina distribución de puntos que ha hecho el CNE, lo que hace trabajoso el logró de la validación, pero que pasarán sobre estos obstáculos, y se consolidarán como un recio partido emergente en Venezuela. Dijo Allembert que Avanzada Progresista, el partido de Henri Falcón, gobernador del Estado Lara, está comprometido con el proceso de renovación de todos los partidos democráticos, puesto que es fundamental para la democracia constitucional la presencia activa y plural de las organizaciones políticas; “es notoria la actividad inclinación del gobierno de estrangular la actividad partidista debido a sus evidentes debilidades en gestión y de credibilidad en su vocación democrática por lo que AP se constituye en vanguardia de defensa del derecho ciudadano a la asociación y el esencial interés constitucional de la existencia de partidos políticos”. Finalmente declaró que esta renovación de nómina partidista, es una ocasión para confirmar el espíritu unitario y de acuerdo nacional que impulsa el progresismo, en la palabra de Henri Falcón dado que promueven la validación de todas las organizaciones.

