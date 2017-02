Carlos Paparoni: Nuestro compromiso con Venezuela y los venezolanos se mantiene intacto Este viernes en el Colegio de Médicos del estado Mérida los diputados de la Unidad, electos por esa entidad, presentaron ante los merideños su informe de gestión correspondiente al año 2016. Nota de prensa Acompañado por Williams Dávila, Addy Valero, y su padre, el también diputado Alexis Paparoni, el parlamentario Carlos Paparoni explicó que la crisis que atraviesa Venezuela responde a las “necesidades de un Gobierno que prefiere hacerse millonario que trabajar por el bien del pueblo.” “Durante el 2016 me dediqué a estudiar y ofrecer soluciones a la peor crisis que nos ha llevado este Gobierno: la crisis de la arepa. Nos dedicamos a hablar de los problemas de los venezolanos, y más allá de que soy productor, que crecí aprendiendo de producción nacional, como diputado venezolano tengo el deber de hablar del hambre que hoy pasamos porque siete de cada diez venezolanos hoy dice que su principal problema es la escasez, el alto costo de la vida y el desabastecimiento. 29 millones de venezolanos han perdido entre cinco y 20 kilos de peso en los últimos meses,” explicó Paparoni. En este sentido recordó, quien durante el 2016 fue Presidente de la Comisión Especial que estudió la crisis agroalimentario del país, que con la mayoría parlamentaria le otorgó un voto de censura al Ministro Rodolfo Marco Torres, y además aprobaron y presentaron al Gobierno y al país distintos planes para la solución al hambre que hoy existe en el país. Aseguró Paparoni que hay tres millones de venezolanos comiendo desperdicios, y que asimismo hay tres responsables: “Rodolfo Marco Torres, quien aprobó todos los dólares para importar; Castro Soteldo, el Ministro de Agricultura, que no ha entendido que para sembrar se necesitan semillas; y Freddy Bernal, uno de los hombres que ha hecho negocio con el hambre de los venezolanos, que pasó de comisario a millonario a través de los CLAP.” El también dirigente de Primero Justicia, Carlos Paparoni, señaló que el problema de desabastecimiento en Venezuela es por la falta de producción nacional, “aquí en Mérida se sembraban 90% de las hortalizas de todo el país, pero ya en nuestros pueblos del sur no hay insumos para sembrar, por eso no vamos a tener producción, porque estos hombres prefieren importar que fortalecer lo hecho en Venezuela.” Finalizó señalando que el año 2017 traerá mayores retos “pero seguiremos siendo servidores públicos y la voz de un pueblo que vive gobernado por unos corruptos. Yo decidí quedarme en Venezuela porque irse del país es como divorciarse estando enamorado. Tengan la seguridad que el compromiso con todos los venezolanos se mantiene intacto para salir de la peor crisis de nuestra historia juntos.”

