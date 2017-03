@CarlosBorjas: Firmar por Voluntad Popular es asegurar la lucha para salir de la dictadura en Venezuela Prensa Voluntad Popular.- Carlos Borjas, coordinador político regional de Voluntad Popular, informó que a pesar de las condiciones “injustas, ilegales e inconstitucionales”, la tolda naranja participará en el proceso de validación de partidos políticos impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y le darán la pelea al régimen. Informo que este sábado desde muy temprano estarán en las plazas de los municipios del estado, específicamente en San Carlos: Plaza Manrique, Tinaquillo: Plaza Buenos Aires y Plaza Bolívar y en el resto de municipios en las Plazas Bolívar respectivamente. “Necesitamos tu apoyo, tu respaldo. Si crees en Leopoldo López, si respaldas nuestra lucha, te convocamos a una nueva jornada de protesta activa contra la dictadura, te invitamos a SER UN HÉROE en la lucha contra la dictadura: Este sábado 11 y domingo 12 de marzo vamos juntos a decir No Más Dictadura, Sé un héroe y firma por Voluntad Popular Activistas en los puntos establecidos por el CNE; solo necesitas tu cedula de identidad laminada y tu voluntad de cambio.” Finalmente, Borjas invitó a todos los Cojedeños a ingresar al portal www.activista.voluntadpopular.com para conocer cuáles son los puntos de validación y a que asistan este 11 y 12 de marzo a la jornada por Voluntad Popular.

