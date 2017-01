@CarlosVecchio pidió libertad para Stecy Escalona Carlos Vecchio, Coordinador Político de Voluntad Popular, expresó su solidaridad con Stecy Escalona quien sería la primera mujer detenida por el comando antigolpe. “Stecy Escalona su orden de captura fue dictada por Tribunal Militar. Más cobarde no se puede actuar (…) Debe ser liberada. Es un atropello fuera de lugar. Hago llamado para q todos pidamos por su libertad”, precisó el representante por la tolda naranja vía Twitter. Vecchio informó que Escalona era una activista en Suiza que ayudaba a los venezolanos en el exterior. Asimismo, señaló que fue detenida mientras se encontraba de vacaciones en Venezuela.

