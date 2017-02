Carlota Salazar: El Gobierno venezolano quiere elecciones sin oposición Luego del anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre el sistema y formas para la relegitimación de los partidos políticos, Carlota Salazar Salomón, del movimiento político social Anzoátegui Plural, considera que es un nuevo ataque a los derechos de los venezolanos y que deja claro que el gobierno busca unas elecciones sin oposición. Nota de Prensa A juicio de Salazar, el CNE “es títere del gobierno, que se presta para vulnerar los derechos políticos de los venezolanos, los cuales están llamados a resguardar”. Carlota Salazar, señala que la actuación del poder electoral rechaza las normas de legalización de los partidos políticos. “Son normas, que ordenan la recolección de firmas en 14 horas y con un mínimo de maquinas, lo cual imposibilita materialmente a los partidos a recoger las firmas, restringiendo así “el derecho de los ciudadanos a la libre asociación” dijo. La Coordinadora de Anzoátegui Plural, exhortó a los partidos políticos a no hacerle el juego al gobierno y rechazar, no con un comunicado, “sino con una gran manifestación de manera contundente”. “Ir a unas elecciones en esas condiciones sería legitimar políticamente a un régimen autoritario, que ha reducido los derechos de los venezolanos a su mínima expresión. Explica Salazar Salomón que es una limitación al derecho a la libre asociación; y el gobierno está obligado es a no sólo facilitar sino a promover”. La líder de Anzoátegui Plural indicó que esto forma parte de la política de control de la ciudadanía para que la gente se inmovilice y acorrale. “Los partidos políticos afectados con esta decisión deben reaccionar en forma contundente y decirle al mundo que en Venezuela hay una sociedad política que se respeta, quieren copiar el sistema de Nicaragua donde anularon a la oposición y no podemos permitir que nos impidan participar” sentenció.

You must log in to post a comment.