Carrasquero y Guerrero: Los efectos de Trump en la economía venezolana El ascenso de Trump al poder perfila una situación difícil para Venezuela. La disminución de las regulaciones por parte de la nueva administración de los Estados Unidos facilitará la explotación interna del petróleo además de facilitar su transporte con el uso de oleoductos prohibidos por la administración interior. El petróleo venezolano puede perder peso en ese mercado, lo cual representa un grave reto para el país. Vea a continuación el interesante análisis del economistas Alexander Guerrero y del polítólogo José Vicente Carrasquero

