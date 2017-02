Carrasquero y Viera-Blanco en polémico debate: to MUD or not to MUD

El gran dilema Ser o no Ser. Estar o no estar. To MUD or not to MUD. En posiciones distanciadas José Vicente Carrasquero y Orlando Viera-Blanco debaten sobre la pertinencia y vigencia de la MUD.

Para uno una estructura que debe ser objeto de una reingienería en aras de preservar la unidad. Para otro una plataforma vetusta y oxidada que impide la elasticidad de la dinámica política de oposición, haciéndola vulnerable frente al gobierno a quien le basta atacar a uno para que la misma disidencia los meta a todos en un enlodado.

Un intenso debate donde es la opinión pública quien a fin de cuentas debe decidir si esa ‘unidad’ es merecedora de una nueva MUD o está en el accionar político libre de cada actor de oposición. To MUD or not to MUD. Aunque no resume lo político, es un cuestionamiento inobjetable en un país que le queda poco para hacerlo despertar.

No se pierda este encendido debate en La Venezuela ideal!