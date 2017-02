Carro que fue robado en Carabobo fue recuperado por PoliCojedes San Carlos.- En el municipio Lima Blanco, funcionarios de la Policía Estadal, llevan a cabo un operativo de seguridad ciudadana, por lo que lograron retener y recuperar una camioneta que fue robada en el estado Carabobo. Fue en el sector El Banco de Macapo, donde los agentes pertenecientes al Patrullaje Inteligente retuvieron el vehículo de la marca Dodge Van, de color plata, placa AB718MK, así lo dieron a conocer fuentes oficiales. Una vez que verificaron el transporte exhaustivamente, los uniformaron constataron que presenta una solicitud por la subdelegación Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por el delito de robo de vehículo automotor. Este procedimiento policial fue puesto a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Cojedes, organismo que continuará las averiguaciones.

You must log in to post a comment.