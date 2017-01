Casas de cambio canjearán 4 pesos por bolívar Con un dólar implícito calculado a 736,25 bolívares, comenzaron ayer las operaciones en las ocho casas de cambio que abrieron este lunes en la frontera, informó el presidente de Italcambio, Carlos Dorado. Nota Relacionada:Iniciaron actividades casas de cambio fronterizas “Iniciamos operaciones con una paridad de 4 pesos por bolívar. Si dividimos los 2.945 pesos que cuesta un dólar entre cuatro, nos da el precio del implícito que estamos estableciendo, y con el que arrancamos a trabajar”, explicó. Se permitirán en principio transacciones de sumas equivalentes a 200 dólares diarios, en efectivo, y $ 300 al día, si la compra se concreta por transferencia, amplió. A juicio del economista, el precio de la divisa estadounidense se irá ajustando de acuerdo al juego de la oferta y la demanda, condición que estima fundamental para garantizar el éxito de la medida. “El procedimiento es bastante sencillo, el interesado accesa a la página de Italcambio, solicita cita, y en la fecha asignada debe llevar la cédula de Identidad, el RIF, un recibo de servicio público que demuestre que es habitante de la zona y la declaración de Impuesto Sobre la Renta”, detalló. Considera que en un aproximado de dos o tres semanas, y de acuerdo al ritmo de las operaciones podrían acercarse a una proyección de en cuánto podría estabilizarse la cotización del dólar para la compra venta de pesos colombianos. Mantuvo “que esta acción es necesaria para poder fijar una tasa de cambio legal a la conversión entre el peso y el bolívar”, lo que será muy beneficioso para el país. Como se recordará, el pasado 6 de enero el presidente Nicolás Maduro anunció la “instalación” de las casas de cambio en Táchira y Zulia.

