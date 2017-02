Cedice: Plan de emergencia para salvar el dinero de los ciudadanos (documento) En medio de la compleja situación que vive Venezuela de crisis económica y el problema inflacionario, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), desarrolló el documento “Política Monetaria e Inflación en Venezuela: Plan De Emergencia Para Salvar El Dinero De Los Ciudadanos”, elaborado por el investigador de la institución Andrés F Guevara. En este trabajo, se reafirma el carácter que tiene la inflación como fenómeno monetario, contrastando las premisas expuestas por el gobierno venezolano, según el cual la inflación obedece a un proceso de guerra económica que sufre Venezuela. En esta investigación se puede constatar que ni el gobierno ni la oposición parecen tener una idea clara de cómo acercarse al fenómeno inflacionario, y la palestra pública parece sucumbir ante la prédica socialista y las declaraciones del populista de turno. En este contexto, se explora cuáles son los fundamentos de la política monetaria en la modernidad y cómo es imperativo recordar que la responsabilidad de la política monetaria y de la inflación recae directamente sobre el Banco Central de Venezuela, y no sobre otros agentes económicos. Conscientes de la labor pedagógica que tiene CEDICE en pro de las ideas de libre mercado en la aplicación de políticas públicas, el trabajo contiene una plan de emergencia dirigido a quienes tengan la voluntad política de querer rescatar la política monetaria en el país. El Plan De Emergencia Para Salvar El Dinero De Los Ciudadanos se presenta en un momento idóneo y de necesaria reflexión para el país. De acuerdo con el profesor Steve Hanke, quien lleva el proyecto del Cato Institute Monedas con problemas, la inflación en Venezuela alcanza casi el 800% y la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 10%. Señales de alarma que obligan a los venezolanos a tomar acciones para corregir el desastroso curso que detenta la economía criolla para el futuro. Cedice: Plan de emergencia para salvar el dinero de los ciudadanos (documento) by La Patilla on Scribd

