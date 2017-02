CEIB Casa Cuna Celebró 58 Aniversario Con Distintas Actividades IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- El pasado lunes el Centro de Educación Inicial Casa Cuna celebró con distintas actividades su aniversario N° 58, con ello realizaron una serie de actividades para festejar la fecha. Es preciso decir que la programación inició con una Misa de Acción de Gracia en la Iglesia Nuestra Señora del Socorro, momento es que alumnos, personal docente, obrero y administrativo, padres y representantes ofrecieron gracias por la bendición de trabajar con niños. Cleyra Abreu, directora del plantel dijo que toda esta celebración va combinada con distintas actividades culturales, que se han ido realizando en el anfiteatro Cristina de Bocaney, “el martes tuvimos el desfile que inició en el CC Don Pedro y llegó hasta el plantel, luego ese mismo día efectuamos una bailoterapia”. El miércoles realizaron actividades recreativas y culturales en el plantel mientras que el jueves, compartieron con estudiantes, padres, representantes el gran sancocho familiar cuyos ingredientes han logrado conseguir gracias a la colaboración de los comerciantes. Para cerrar la programación el viernes culminarán la semana aniversario picando la torta y con más acciones culturales y recreativas.

