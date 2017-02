Centro Social Y Deportivo Canario Venezolano Arranca Carnaval 2017 Con Elección De La Reina PRENSA CSDCV San Carlos.- El Centro Social y Deportivo Canario Venezolano arrancará las festividades de Carnaval con una serie de actividades; el cronograma iniciará este viernes 17 de febrero a partir de las 7:00pm con la Elección de la Reina Infantil y Juvenil 2017. La directiva presidida por José Antonio Arteaga y el comité de damas indicaron que alrededor de 18 candidatas en edades comprendidas entre 4 y 18 años derrocharán su talento en la gala para alzarse con la corona y ser la nueva reina de la belleza de los carnavales del Club Canario Venezolano. Para este espectáculo cuentan con la coordinación y producción de la ex Miss Cojedes, Lirio González, mientras que el jurado calificador este año estará integrado por un grupo de reconocidos diseñadores, periodistas y especialistas en el ámbito del modelaje y la moda en el estado. Además contarán con música bailable con el sonido de la Sifriteca y presentaciones de diferentes agrupaciones y otros talentos regionales, quienes animarán y pondrán a bailar a todos los asistentes. Esta programación continuará el próximo 25 de febrero desde las 8:00pm con la esperada Fiesta de Disfraces; el evento estará lleno de sorpresas y premiaciones a la mejor barra, mejor disfraz individual y en pareja y la mejor comparsa, así como también subirán al escenario cantantes cojedeños para colocar el ritmo de carnaval, en una celebración que será hasta que el cuerpo aguante.

You must log in to post a comment.