César Barreto: Es Una Aberración Antidemocrática La Jugada Del CNE BRIGITTE GERDEL San Carlos.- Según César Barreto, dirigente regional de Voluntad Popular (VP), es una aberración antidemocrática la jugada del Consejo Nacional Electoral (CNE) al deslegitimar partidos, entre ellos, los mismos que los ayudaron a llegar donde hoy están y que por muchos años han participado en la política y democracia de Venezuela. “Así le paga el diablo a quien le sirve”, señaló el dirigente de VP, quien expuso que para nadie es un secreto el mal momento que viven los Venezolanos y el Gobierno en su desespero irresponsable y nada serio, quiere borrar de la historia en la que por más de 50 años se ha vivido en libertad. Expuso que el régimen venezolano viola Constitución, específicamente sus artículos 160-162- en los que se establece la obligatoriedad de efectuar elecciones de alcaldes y concejales; además del artículo 200 el cual reza claramente que los legisladores gozan de inmunidad parlamentaria. El abanderado de la tolda naranja señaló que el gobierno está tan desesperado por eternizarse en el poder, que pretenden borrar la misma manera de la que ellos llegaron al poder, negando al pueblo su manifestación popular que es el voto sin preocuparles la situación que se vive como expropiaciones de empresas para destruir y dejar de producir. Explicó que todo eso trajo como consecuencia el desempleo, la delincuencia, colas y escasez, que se tradujo en el desastre actual para culpar a la empresa privada, sabiendo que son los únicos que trabajan, mientras que el Gobierno solo se preocupan en seguir humillando al pueblo haciéndolo más pobre cada día marcándolos como reses con un carnet llamado “Carnet de la Patria”. Rechazó que se manipulen los derechos de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna, por ello, se debe cambiar este modelo dictatorial equivocado, donde se ha puesto la riqueza del país en las peores manos mientras el pueblo se sumerge en la miseria. “Nuestro compromiso desde Voluntad Popular es con el pueblo, luchamos apegados a nuestra Constitución e invitamos a la colectividad cojedeña y de toda Venezuela a acompañarnos este 18 febrero a Caracas, para exigir el derecho a votar para que se restablezca la democracia y la libertad de los venezolanos; fuerza y fe”, finalizó diciendo.

You must log in to post a comment.