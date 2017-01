Cesta OPEP se ubicó en 52,17 dólares El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) cerró el lunes en 52,17 dólares por barril, lo que representa una baja de 47 centavos en comparación con los 52,64 que registró el viernes, informó la secretaría del grupo en su portal web. Por su parte, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, registró al inicio de la sesión de este martes un alza de 77 centavos y se cotizó a 56,63 dólares, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 88 centavos y se situó a 53,25 dólares. El pasado 1º de enero entró en vigencia el acuerdo de reducción petrolera, que compromete a los países Opep a recortar 1,2 millones de barriles diarios (MBD), para fijar un techo de producción de 32,5 MBD, y a los No Opep otros 558.000 barriles, como medida para drenar el exceso de crudo en el mercado y estimular el alza de los precios. El acuerdo, que será de seis meses y prorrogable por otros 180 días más, fija una reducción global de crudo de 1.758.000 MBD para 2017.

