Chavismo tambien se movilizará este 23 de Enero El vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido Venezuela (PSUV), Darío Vivas, informó este martes que hoy darán a conocer “la agenda de acción” de su tolda política para este año 2017. Asimismo, anunció que el PSUV se movilizará este 23 de enero la tolda roja marchará en Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Enfatizó que planificarán la “presencia activa en la calle durante todo el año”, para que se “respete la democracia, la Constitución y garantizar la convivencia nacional”, puntualizó.

