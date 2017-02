Chavistas “conmemoran” con largo acto los 25 años del intento de golpe fallido Con un acto que hasta el momento se ha prolongado por más de dos horas en las instalaciones del denominado “Cuartel de La Montaña” ubicado en la parroquia 23 de enero (Caracas) y donde reposan los restos del fallecido presidente, Hugo Chávez, oficialistas “conmemoraron” los 25 años del intento de golpe fallido. Al acto asistieron familiares del difunto, así como el actual gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, el diputado por el estado Monagas, Diosdado Cabello quien encabezó el acto, entre otros.

