Chavistas radicales piden antejuicio de mérito a Julio Borges por “usurpar funciones presidenciales” Un grupo de personas adeptas al Gobierno solicitaron, este jueves, se le realice un antejuicio de méritos al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por usurpación de funciones en el Parlamento. Alegaron que su gira por Brasil y Colombia es una propaganda desestabilizadora. Indicaron que el acto del 5 de enero fue declarado nulo, por lo que Borges no puede estar recorriendo el país usurpando las funciones que son específicas del presidente de la República, “quien es el único que puede llevar las relaciones internacionales de Venezuela”. Del mismo modo, afirmaron que la intensión, del también dirigente de Primero Justicia, “es confrontar la revolución bolivariana y el gobierno de Maduro”.

You must log in to post a comment.