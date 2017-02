Chavistas trancarán el centro de Caracas este #16Feb en homenaje a Alí Primera Este jueves #16Feb los chavistas convocaron a una movilización en el centro de Caracas a fin de rendirle homenaje “al cantante del pueblo”, Alí Primera. En efecto, según las declaraciones ofrecidas este lunes por el diputado Héctor Rodríguez, la movilización partirá desde el Panteón Nacional y tendrá como punto de llegada el Teatro Nacional. Asimismo, anunció que esta misma actividad se replicará el domingo #19Feb pero en el estado Falcón.

