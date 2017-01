Chúo Torrealba: “Elecciones regionales son fundamentales para el cambio íntegro” El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró que retomar la celda del cambio real en el país pasa por realizar las elecciones regionales y municipales, pues el cambio del Gobierno debe ser integro. En este sentido, exigió que el Consejo Nacional Electoral convoque de manera inmediata las elecciones que correspondían en el año 2016 y que no se realizaron. En otro orden de ideas, aseguró que a pesar de las claras divergencias entre los miembros de la coalición opositora, todos y cada uno de sus miembros son necesarios para lograr el cambio en el país. Asimismo, remarcó que el mapa político en cada estado es diferente en función a los líderes políticos de la región, citando a Henri Falcón en Lara y a Manuel Rosales en el Zulia como ejemplo. Remarcó que la Comunidad Internacional respalda a la MUD, pero que es necesario que la misma mantenga el orden, pues, a su juicio, el caos repele a la misma.

