CIDH convocó reunión para evaluar cumplimiento de medidas a favor de López La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para el 20 de marzo una reunión de trabajo entre el Observatorio Venezolano de Prisiones y el Estado venezolano, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. De acuerdo con el calendario de audiencias públicas del organismo, el miércoles 22 de marzo se harán tres sesiones de trabajo y una de ellas tratará las denuncias sobre la persecución política en Venezuela. A esta asistirán el Foro Penal Venezolano y otras organizaciones civiles, además de representantes del Estado. Ese mismo día se realizará una de las sesiones de trabajo pedida por el Estado venezolano para tratar el derecho por la verdad. En esta se presentará el informe de la Comisión por la Justicia y la Verdad y asistirán organizaciones de la sociedad civil. El tercer encuentro será sobre el acceso a la justicia en Venezuela y participarán el Centro de Justicia y Paz, la Asociación Civil Transparencia Venezuela, la Asociación Civil Espacio Público, entre otras ONG. Sin garantías. En la primera audiencia pública, además de Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, estarán Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, y su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Prado recordó que el 20 de abril de 2015 la CIDH emitió medidas cautelares a favor de López y de Ceballos, en virtud de las denuncias recibidas sobre la presunta falta de garantías del debido proceso. Se otorgaron las medidas porque se consideró que el aislamiento prolongado y las denuncias sobre maltratos contra estos detenidos podrían implicar serias afectaciones a los derechos a la vida e integridad personal, física y psicológica y solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal, asegurar que las condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales y que fueran ampliadas a sus esposas, hijos y abogados. “En esta oportunidad acudiremos a la CIDH para corroborar la situación de aislamiento y, por ende, absoluta violación de los derechos humanos de López y de Ceballos. La falta de garantía contra sus derechos fundamentales no (implican) solamente a los reclusos, sino también a sus padres, esposas, hijos y abogados, a quienes les han violado la intimidad y además les prohíben la visita sin alegato alguno”, afirmó Prado. Añadió que “en innumerable cantidad de ocasiones la Comisión ha reiterado que las voces de la oposición son imprescindibles para una sociedad democrática” y recordó que la libertad de pensamiento y expresión está protegida por la Convención Americana. “Entonces, ¿cómo aíslan a un preso por mostrarse en desacuerdo con las condiciones infrahumanas a las que lo someten? Eso ocurre en Venezuela y vamos a alzar la voz para denunciarlo”.

