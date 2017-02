Cinco partidos se sumarán este martes a la Mesa de la Unidad Democrática Avanzada Progresista (AP), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo (ABP) y la Causa R son los cinco partidos que se sumarán a la Mesa de la Unidad Democrática, como parte de la reestructuración que los miembros de la coalición anunciarán este martes, reseña El Carabobeño. Vale destacar que los nuevos partidos se unirán a los miembros iniciales de la MUD, integrada por Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT). La información la dio a conocer Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, en el despacho de la vicepresidencia del Poder Legislativo. Ahí aclaró que la reestructuración de la coalición opositora contaría con nuevas reglas, dirigidas hacia la búsqueda de un nuevo gobierno y la delimitación de la ruta política. A la reunión asistió el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, que se abstuvo a confirmar o a desmentir su salida de la secretaría. Sin embargo expresó sentirse satisfecho con los resultados obtenidos, producto de muchos días de planeación, en el que los planteamientos se hicieron realidad. El anunció de la reestructuración de la Unidad tendrá lugar en la casa nacional de AD y ahí participarán los miembros más destacados del G9 (los nueve partidos que forman la MUD) y a eso de las 12:00 p.m. se dará a conocer la noticia.

