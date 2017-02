Ciudad Deportiva de San Carlos se niega a morir San Carlos- Luego de tres meses transcurridos todavía sigue sin energía eléctrica parte de la ciudad Deportiva de San Carlos, específicamente el Coliseo José Miguel Pandare (JMP), el gimnasio de Gimnasia y el estadio de fútbol. Hay que mencionar que desde el pasado mes de noviembre las instalaciones se encuentran sin fluido eléctrico debido a que una fuerte lluvia ocasionó una avería en el sistema de alimentación por lo que hasta la fecha todavía no ha sido reparada. En estos recintos deportivos que forman parte de la ciudad deportiva de San Carlos, hacen vida varias disciplinas deportivas donde destaca la gimnasia en sus diferentes modalidades, baloncesto, fútbol sala, Bádminton, fútbol de campo, atletismo, entre otras, donde convergen más de 500 atletas que asisten diariamente para hacer sus rutinas, pero cuando se va acercando la noche se hace imposible debido a la falta de electricidad. Se ha podido investigar sobre el tema y se ha recabado información de que se han remitido oficios a la empresa del estado Corpoelec para buscar solventar la falla, pero la misma alega que es un problema interno. Asimismo las disciplinas involucradas han enviado cartas a Indeportes para la búsqueda de solventar el problema, pero solo han hecho visitas de inspección sin lograr la respectiva solución de esta problemática que tiene afectados a niños, jóvenes y adultos, además de que por esta falla no se han podido seguir con las actividades nocturnas y las diferentes competencias de carácter regional y nacional, ya que aquí hay deportes como el bádminton que tiene su centro nacional de alto rendimiento y a la selección venezolana de mayores en el Coliseo JMP. De igual forma, el baloncesto tiene un equipo en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y esta irregularidad podría poner en peligro su participación en esta temporada, la gimnasia se ha visto afectada ya que este problema impide el buen funcionamiento y para colmo de males la inseguridad reinante en el complejo deportivo donde los atletas y entrenadores han sido objeto de constantes robos sin olvidarse de que las mismas instalaciones siguen sufriendo hurtos a diestras y siniestras, sin que ninguna autoridad haga nada. El llamado es a la Gobernadora del estado Bolivariano de Cojedes Margaud Godoy, al Ministro del PP para la Juventud y Deportes Mervin Maldonado, a la Presidenta de Indeportes Ingrid Pérez para que se aboquen a no solo la solución de este problema sino la recuperación de esta ciudad deportiva que se sigue deteriorando sin ningún tipo de mantenimiento preventivo ni correctivo, ya que las mismas desde su construcción del año 2003, es poco lo que se le ha hecho para mantenerlas en funcionamiento.

