Ciudadano Denunció Servicio De Gas Comunal MIKARLA VILLEGAS Tinaquillo.- Juan Carlos Velásquez usuario de Gas Comunal, denunció ante este rotativo las constantes “burlas” que les son emitidas en la oficina de la empresa de Gas Comunal, cuando va a preguntar que día le será entregado el cilindro lleno. Velásquez expresó que el camión despacha solo al que ellos desean, ya que cuando va a la oficina nunca está el vehículo que pueda despacharles, pero al caminar el centro de la localidad puede constatar que estos están abasteciendo a los comercios y personas pudientes, situación que lleva tres meses aproximadamente por lo que esta familia se ha visto en la obligación de cocinar a leña y si llueve el fogón se les dificulta. Es por ello, que este padre de familia le pide a los organismos competentes abocarse a la situación y darle respuesta oportuna a los afectados de este servicio, ya que siempre le acarrean el problema a las empresas privadas cuando las del gobierno también forman parte del desastre en el que viven y del que padecen todos los tinaquilleros, ante un problema público y notorio pero que nadie hace nada al respecto, señaló Velásquez.

