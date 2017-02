CIV denuncia grave deterioro de más del 80% de la vialidad del país Más del 80 por ciento de la vialidad del país presenta grave estado de deterioro, lo cual amerita una urgente rehabilitación en resguardo de la seguridad de los usuarios, manifestó hoy en rueda de prensa el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Ing. Enzo Betancourt. Nota de Prensa El Ing. Betancourt, quien estaba acompañado del presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV, Ing. Félix Ojeda Oropeza y Arq. Richard Casanova, y del presidente de la Comisión de Vialidad del CIV, Ing. Fernando Medina, dijo que la pasada semana llevó a cabo un levantamiento vial desde Caracas, cubriendo los tramos Tejerías, La Victoria, Valencia de la Autopista Regional del Centro, y posteriormente desde la capital de la República hasta Cumaná, cubriendo Barcelona. Se trata de la Zona Norte Costera, región muy importante. -Consideramos pertinente esta información, toda vez que este viernes comienza el asueto de carnaval, y son miles las personas que viajan al interior del país. Se pudo observar fallas en las demarcaciones de las vías, la cual es inexistente en un 80 por ciento de la vialidad. También es notoria la falta de señalización. No hay señales sobre las curvas, pendientes, puentes, a cuántos kilómetros se puede conducir. La capa de rodamiento presenta deterioro en más de un 80 por ciento. -El gobierno nacional –indicó- como órgano rector de la vialidad del país, debe acometer de inmediato los trabajos de rehabilitación de más del 80 por ciento de las vías, autopistas y carreteras que se encuentran en muy malas condiciones, poniendo gravemente el riesgo la seguridad de los usuarios. Asimismo, hemos detectado que el asfalto utilizado para los bacheos no era el más adecuado. Se trata de bacheos muy puntuales, y no se llevan a cabo en todo el recorrido, el cual no alcanza ni siquiera el 5 por ciento del trayecto. Por otra parte, es de destacar que el Centro de Ingenieros del Estado Anzoátegui (CIANZ) hizo un levantamiento vial en esa entidad, señalando la cifra de 19 fallecidos en accidentes en fechas recientes. Las autoridades deben profundizar y hacer exhaustivas investigaciones para determinar las causas, si fue por impericia del conductor o por las condiciones de las vías. “Hay fallas muy evidentes en los drenajes, y aunque estamos en temporada de verano, no se observaron frentes de trabajo acometiendo el mantenimiento de los laterales de las vías ni en los transversales. Tampoco en los viaductos. Las defensas de los puentes se encuentran muy deterioradas, que con toda seguridad han producido colisiones de vehículos, especialmente de carga pesada. En la vía a Cumaná se observó un puente sin defensas”. “Vemos con mucha preocupación que en la Autopista Regional del Centro hay tramos de la pavimentación con numerosos huecos con el riesgo de un grave accidente. -La mayoría de los túneles –prosiguió- carecen de iluminación. Aquí es de destacar el túnel de La Cabrera que debería tener una excelente visibilidad, y carece de ella. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, conjuntamente con los Centros de Ingenieros de Aragua y Carabobo, ha hecho reiterados llamados sobre las malas condiciones del viaducto La Cabrera. Incluso, se notan cabillas fuera de las juntas, en la capa de rodamiento, sin ningún tipo de recubrimiento, lo cual representa un grave peligro. El presidente del CIV, Ing. Betancourt hizo entrega de un CD contentivo de este levantamiento vial, e indicó que también sería enviado al Palacio de Miraflores y al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, “aunque el gobierno no toma en cuenta nuestra opinión, nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo tal como lo establece el artículo 22 de la ley del ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, donde se señala que el CIV es guardián del interés público.

You must log in to post a comment.