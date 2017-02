“Claro y Raspao” ¿El carnet de la patria o la lámpara de Aladino? Por @AlexanderMirele

Esa vejación continuada del régimen hacia los venezolanos, es la muestra fehaciente de cómo visualizan a Venezuela, ellos los del régimen, quieren un país que ande mendingando comida, pidiendo medicinas y que le baje la cabeza a Maduro y quienes lo acompañan, en esta empresa de dañar y hundir a uno de los países más prospero de América Latina en años anteriores. Nosotros aquí en Cojedes hemos pasado las penurias más duras que un gobierno puede hacer pasar a sus ciudadanos, el poder ejecutivo esta a merced de una mafia de gente extraña que asumió a nuestro estado como una forma de enriquecerse y saquear el erario de una de la gobernaciones con más problemas que resolver y con un pueblo estancando por los fracasos de los gobiernos corruptos y bandidos de la mal llamada revolución de destrucción y miseria que estamos viviendo todos por igual.

Esa gran mentira de ese carnet se les va regresar, ese carnet no es la lámpara de Aladino, por que cuando a usted querido amigo o amiga que nos lee, no tenga harina para las arepas o se le acabe el café, frotando ese carnet no van aparecer esos productos, debemos estar claros, esa gran falsa tiene otro trasfondo y les explico; Debemos pasearnos por la realidad, eso no resuelve la problemática del hospital, tampoco la inflación, nos quieren tener ocupados pensando que con ese carnet miserable, se nos va resolver la vida y que hasta el sueldo va rendir, pues la gran verdad es que en un mes o menos estaremos viendo como sigue la inflación en alza, como siguen faltando las medicinas y como esta banda de maleantes se hacen más ricos, pues ellos compran la poca comida que llega al país y se dan el vuelto, esa es la realidad de este carnet que no es la lámpara de Aladino, es otra maraña de un régimen delincuente que sabemos que lo que produce y genera es odio, división, miseria y muerte.

Que salga y anuncie la señora que encargaron de la gobernación si ya cada cojedeño al que le dieron carnet ya tiene la nevera full de alimentos, resolvió la falta de medicinas y esta feliz, eso es pura paja seca y ellos lo saben, hay un pueblo que nos dice que quiere cambio, que quiere elecciones y que aspira este año vernos en procesos electorales donde podamos escoger gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Vamos a medirnos y que hable la calle, por que aparte de bandidos también son miedosos. Vamos pa´ lante al pueblo no lo para nadie. Este Martes los espero en “Hablando Claro y Raspao” en Rumbera 94.7fm y Tinaquillera 92.7fm para todo el país No ocultamos nada. Hasta la próxima… Que Dios, la Virgen, los Santos, Ángeles, Arcángeles nos bendigan y protejan siempre Amen.

