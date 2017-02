Claro y Raspao” Por Alexander Mireles. ¡El 18 todos pa, la calle!

Hay quienes se justifican y no hacen nada para que esta terrible situación cambie (intereses o temor) cada vez que se convoca una marcha salen con la cantaleta a repetir lo que dicta el régimen, que ya están cansados de marchar y que nada se ha logrado con tantas marchas. En mi opinión particular si revisáramos con detenimiento lo que hemos alcanzado como objetivo principal al quitarles las máscaras los narco cobardes con poder ha sido la presencia del pueblo en las calles de manera cívica, pacífica y democrática. Es verdad que no hemos podido emular otro 11 de Abril, donde no solo se derroco a un Chávez, sino que los alzados que ahora tirándosela de valientes se escondieron como gallinas y salieron después que todo estaba contralado a decir que ellos junto al pueblo rescataron al Presidente derrocado y secuestrado por su misma casta militar. Pero tampoco es menos cierto que ese día, murió mucha gente inocente que en su mayoría no sabía los planes macabros ni de la emboscada militar preparada para matar a un pueblo sin armas y que solo un comandante y sus disfrazados de adversarios prepararon desde el alto poder. El segundo paso satánico bien explicado por Marcelino Bisbal en su obra “Hegemonía Comunicacional” fue imponernos las pautas controlando los medios y la información para convencernos en repetir que nuestros triunfos fueron derrotas y que nuestras buenas acciones son actos terroristas. Todo esto tuvo un quiebre con la convocatoria de la salida por nuestro líder de Voluntad Popular Leopoldo López que desnudo y paro en seco que la dictadura lograra su cometido y además que esa mismo despotismo ya estuviera consolidada. El 18 de este mes cumple tres años de estar secuestrado nuestro líder Leopoldo López junto a los demás presos políticos que el malandraje con poder les ha violado todos sus derechos civiles, humanos y políticos por el solo hecho de no prestarse a ser lisonjeros, arribistas y lacayos mientras la mayoría del pueblo se muere de hambre, miseria, sin medicinas, salud, educación, deporte ni cultura mientras ellos se roban nuestro dinero. Por ello los convocamos este 18 todos pa la calle a continuar nuestra lucha por una Venezuela para todos por igual para reclamarfecha concreta de realización de elecciones para solventar la crisis, libertad de TODOS los presos políticos, atención urgente a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Sigamos pal ante no perdamos las esperanzas y menos nuestra patria libre… Correos del cigarrón; Tres grupos se pelean a muerte el control de los negocios y los cargos en el gobierno que le quedo muy grande a la joven Margaout Gogoy ya hay detenciones y acusaciones de Diputados hacia a los Alcaldes y de Directores regionales hacia nacionales, las acusaciones van desde robo, violaciones, corrupción y tráfico de drogas que ya las pruebas nos las envían por nuestras redes sociales. Los que les garantizo es que la inmoralidad en ese gobierno no tiene límites. Ya verán. Este Lunes los espero en “Hablando Claro y Raspao” en Rumbera 94.7fm para todo el país. No ocultamos nada. Hasta la próxima… Que Dios, la Virgen, los Santos, Ángeles, Arcángeles nos bendigan y protejan siempre Amen.

