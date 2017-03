“Claro y Raspao” Por @AlexanderMirele. ¡Esto no lo aguanta nadie!

“Claro y Raspao” Por Alexander Mireles. ¡Esto no lo aguanta nadie!

Mientras el gobierno hace gala de todas sus estrategias para intentar entretener al pueblo con el carnet de la patria, carnavales, circos, homenajes a difuntos y anuncios populistas de que van hacer lo que no hicieron en todo este tiempo. En Venezuela el 20 % de nuestros niños sufren desnutrición extrema y en Cojedes estamos llegando a más del 28% lo que significa una terrible situación. Nuestro estado es categorizado como el Cojedes potencia por los gobernantes forasteros pero está inundado de hambre, miseria y corrupción, un ejemplo es el funcionamiento de los Clap que solo el 7,3% de la población lo ha recibido de manera constante y a un solo precio. Pero además aquí como en todo el país están vendiendo las cajas donadas por el gobierno de México a las cuales además les sacan el azúcar y la leche para revenderlas en los negocios públicos para que todo quede en casa de la corrupción socialista y narco-financiada. Se hace necesario entonces, aclarar que quienes se roban y venden la leche y el azúcar que es para el pueblo son quienes reciben las góndolas en instalaciones escoltadas por fuerzas públicas con máxima seguridad. Así mismo, tenemos el caso de las medicinas, que no solo ya no se pueden comprar por lo elevado de sus precios, sino que ya no existen por ninguna parte, mucho menos en los centros de la salud. Y no hablemos de la inseguridad que los ejemplos de ineptitud, irresponsabilidad están a la vista tanto es así que hasta los propios Alcaldes, Directores y Jefes de seguridad han sido robados, tiroteados y hasta secuestrados. Ahora bien, ¿De quién es la culpa? ¿Qué hacemos para que esto cambie? ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple usted que me está leyendo sea cual sea su ideología, religión, condición social, académica, edad o cultural debe organizarse para que juntos construyamos una Venezuela para todos por igual, es decir la mejor Venezuela. Puede incorporarse a cualquier partido político en al actual proceso de legitimación de los mismos pero también puede construir cualquier agrupación social, comunitaria o popular para contribuir al cambio que todos necesitamos. En el caso de Voluntad Popular nos toca legitimar como partido este 11 y 12 de Marzo en las diferentes plazas del estado Cojedes, allí estaremos recibiendo a todos quienes quieran formar parte de un proyecto político y de gobierno que hemos presentado para superar la crisis y reorganizar el estado y poder construir la la Mejor Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas. Por ello hacemos este llamado serio, de compromiso con todos, sin distingos de razas, condición social, ideológica, religiosa, académica, sexual, discapacidad o cualquier impedimento natural que usted crea que no le permite luchar. Lo importante es lograr el cambio que todos merecemos ya que esto no lo aguanta nadie. Sobre las aspiraciones y candidaturas las elegiremos en primarias así que contamos con ustedes y ustedes cuenten con nosotros. Correo del cigarrón: El General Rodríguez Torres tuvo en Cojedes y vuelve esta semana a organizar a los verdaderos chavistas que no están de acuerdo con Maduro y su desastre… Clap: los jefes de los Clap ahora dicen que la leche que llegue es solo para los ancianos y para los niños de 1 a 6 años… Otra: Un personaje traído desde Puerto Cabello será el nuevo coordinador del Psuv en Cojedes al amigo Juan Mejías lo acusan de carga maletín y de alcahuete de todas las corruptelas de la mafia que gobierna en Cojedes… Este lunes los espero en “Hablando Claro y Raspao” en Rumbera 94.7fm para todo el país. No ocultamos nada. Hasta la próxima… Que Dios, la Virgen, los Santos, Ángeles, Arcángeles nos bendigan y protejan siempre Amen.

Teléfono:04129674488

Twitter:@alexandermirele

Instagram: mireles.alexander

correo:alexandermirele@gmail.com