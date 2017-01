“Claro y Raspao” ¡Soy amigo de Gilber Caro! Por @AlexanderMirele

Como ya todos conocemos la mala película montada por el gobierno sin guion, ni director y con actores malos pagados con dinero sucio, fue secuestrado este 12 del mes en curso nuestro hermano y compañero de lucha en Voluntad Popular Gilber Caro junto a su novia Steyci Escalona. Con velocidad y premura los autores intelectuales de este hecho (comando satánico) y serviles para justificar su acción diabólica salieron a decir que le habían decomisado un armamento de alto calibre y unos supuestos explosivos que serían presuntamente utilizados para matar a líderes de la oposición. Quienes conocemos la trayectoria y vida de Gilber entendemos que en los barrios del país existen héroes ocultos como el, que no teniendo dinero o apellidotes se impulsan hacia logros, virtudes y calidad humana demostrándonos a todos que si se puede salir de la oscuridad y superarse en la vida. El único delito de gilber y su novia secuestrada también por estos animales con poder, es luchar contra un gobierno que desde sus manipulaciones e inmoralidades han robado nuestros derechos de acceso a los alimentos, medicinas (dinero) incluso la libertad, paz y democracia. Esta vulgar factura usada por estos maléficos para imputar a Gilber y demás líderes detenidos tiene entre sus objetivos atemorizar, chantajear a miembros de Voluntad Popular, de la unidad y al pueblo además de cobrarle a nuestros diputados el haber aprobado el abandono del cargo, no sentarse en un dialogo inútil y detener su lucha por rescatar la democracia que junto al pueblo pronto lograremos. Cuando eso acontezca la justicia terrenal y divina actuaran y quedaran en la historia negra de nuestro país, todas estas aberraciones como mal ejemplo de lo que debe hacer un gobernante en el poder ni siquiera a su peor adversario. Una reflexión importante para todos es que esto que vivimos hoy, no lo vamos a cambiar solo los políticos sino con el concurso de todos, incluyendo a quienes de buena fe eligieron a estos sátrapas creyendo que lo iban hacer mejor. Hoy tenemos una oportunidad histórica dando un paso al frente sin distingos de raza, condición social, económica, académica o color político para que juntos construyamos la mejor Venezuela para todos por igual. En mi caso y los que integramos a Voluntad Popular Cojedes les expresamos a los fascistas corruptos de aquí, que si nos van sembrar algo como lo hicieron con gilber que sea comida, medicinas, libros y la biblia para poder ayudar a nuestros semejantes. Con orgullo y sin miedo les recalco que cada día, hora, minutos y segundos nos sentimos más orgulloso de ser amigo de Leopoldo López, Gilber y demás presos políticos y de acompañarles en esta lucha junto al gran equipo de Voluntad Popular y los hermanos de la Unidad Democratica. A los satánicos con poder que Dios los perdone y los proteja… Correos del Cigarrón: Se va la Directora de salud y la encargada quiere nombrar una prima… Otra: La Alcaldesa del baúl no sabe en qué gasto el dinero de los trabajadores… Lo último: Investigan al director de Bus taguanes por orden Presidencial… Este lunes los espero en “Hablando Claro y Raspao” en Rumbera 94.7fm y Tinaquillera 92.7fm para todo el país y con nuestro programa “Punto de Quiebre” en Class 98.7fm de la cadena Unión Radio Noticias desde las 5pm. No ocultamos nada. Hasta la próxima… Que Dios, la Virgen, los Santos, Ángeles, Arcángeles nos bendigan y protejan siempre Amen.

