Claudio Fermín: La prioridad son las elecciones regionales El dirigente político, Claudio Fermín, aseguró que la polarización se alimenta con la economía del voto. Sin embargo, destacó que en Venezuela ha llegado a un punto muy grave, ya que, creer que el exterminio del otro es la solución para la crisis, es un acto precario. “El diálogo no es el culpable de que sus interlocutores lo utilicen mal”, agregó. Del mismo modo, el dirigente político aseguró que el diálogo es una necesidad para aquellos que tienen diferencia. “Nosotros estamos obligados, por encima del fracaso de la primera tanda del diálogo, tienen que imponerse la sensatez, la racionalidad, y deben sentarse a dialogar”. Fermín dijo que el descontento hizo metástasis, superando a los líderes políticos cuando se hacen promesas que no se cumplen. “Yo soy de los que percibo que la prioridad son las elecciones regionales”. Asimismo, aseguró que aquí, en Venezuela, hay 5.5 millones de dólares para pagar la deuda para el abastecimiento de medicinas. Por lo que expresó, que siente que ese punto no está en prioridad en las mesas de diálogo. Sobre el estatus de desacato de la AN “Hay que en seriar la política, este caos institucional no puede prosperar, alguien se tragar su orgullo por Venezuela y alguien tendrá que dar un paso atrás”, explicó. Asimismo, comparó las disputas con entre el Gobierno y la Oposición como el juego del “huevo y la gallina”, y a su juicio así no se logra la reestructuración del país. Igualmente, aseguró que la oposición del 2017 está más fracturada que aquella que ganó las elecciones de diciembre de 2016. “No existe posibilidad en Venezuela en 2017 de tener alimentos si no se incentiva la producción nacional”, concluyó.

