Clever Lara: El pueblo quiere elecciones ya Frente a una situación tan calamitosa que enfrentamos todos los venezolanos sin distingo de posición social, ideología política, religión o raza, es imperante el cambio del modelo político del país, bien porque se agotó y resultó una estafa para el país, y porque es la única salida viable a este atolladero donde nos sumergió la revolución del siglo XXI, que lo único que ha traído a nuestro pueblo, es hambre, lágrimas, desolación y una depresión colectiva. Hay quienes nos critican de manera radical a todos los partidos políticos por nuestra insistencia en la solicitud de un proceso de elecciones a gobernadores y alcaldes por parte del Consejo Nacional Electoral en mora desde el 2016; y es que sólo el pueblo a través del voto directo, universal y secreto, puede decidir el destino político y social del país, lo demás es caernos a mentiras como se dice en el argot popular, porque ningún cambio trascendental en el país, que excluya la opinión y determinación de la gente, no tiene razón de ser y de antemano se expone a un rotundo fracaso. Para que en Venezuela la gente deje de pasar hambre, para que acabe la incertidumbre por la escasez, el desabastecimiento y la inflación, entre otras calamidades, debe haber un cambio en el modelo político del país, y debemos comenzar por los procesos electorales para la escogencia de gobernadores, alcaldes y diputados a los consejos legislativos, para luego avanzar con más fuerza y con el apoyo del pueblo a un cambio en la presidencia de la República, que de seguro será ocupada por un demócrata a prueba de cualquier debilidad o cuento raro que se desenmarque de la Constitución Nacional. Nuestro llamado respetuoso pero a la vez contundente y definitivo al Consejo Nacional Electoral, para que anuncie el cronograma electoral para la celebración de las elecciones a gobernadores y alcaldes; y aunque una cosa no tiene que ver con la otra, les exhortamos a que el proceso de relegitimación de la nómina electoral de los partidos políticos se haga apegado a la Constitución Nacional y a la Ley Electoral, y no obedeciendo los intereses del PSUV, que debido a su desgaste y desencanto en el pueblo venezolano, en estos momentos no ganan ni una elección a reina de carnaval. Desde Acción Democrática y desde nuestro estado Aragua, estamos trabajando día y noche junto a nuestra dirigencia, militancia, simpatizantes y amigos, para que los días 25 y 26 de marzo, fecha en que nos toca relegitimar las siglas del partido del pueblo, no sólo lo hagamos de manera exitosa frente al CNE, sino frente a nuestra gente que ve en nosotros una esperanza certera del cambio político que ha de darse en democracia. Seguimos avanzando en nuestra misión y promesa al pueblo venezolano de devolverle el estado de derecho y la democracia, hoy secuestrados por la revolución. Sin paz y respeto a los derechos constitucionales y políticos de nuestro pueblo, no puede haber justicia, paz y porvenir. Vamos con todo en esta tarea histórica que nos ha encomendado la patria. Clever Lara Secretario de Organización Acción Democrática Aragua @cleverlaraad

