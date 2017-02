CNE Zulia estaría exigiendo inscripción en Psuv a nuevos votantes para registrarlos El miembro de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia (FCU-LUZ) y representante del movimiento estudiantil zuliano, José Barboza, aseguró que acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) Zulia, en modo de reclamo para exigir el cronograma electoral para los comicios de las elecciones regionales y que instalen las máquinas en las universidades públicas y privadas para inscripción de nuevos votantes. Nota de Prensa “Cada joven de 18 años está en su derecho de elegir, no es posible que requieran de una carta de residencia, una postulación del consejo comunal o del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para poder inscribirse, es preocupante que se le niegue el derecho a los nuevos votantes, asimismo el CNE no ha realizado la primera propaganda para incentivar a la juventud de inscribirse en el Registro Electoral”. Del mismo modo, la dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho de LUZ, Angélica Añez, afirmó que la sociedad civil no tiene idea de lo que sucede con el CNE, puesto que no han querido pronunciarse debido al cronograma electoral, mucho menos, sobre las inscripciones de los nuevos votantes, que al igual que el resto del país, tienen derecho a expresar su opinión con el voto. “Es por eso que salimos a la calle, porque nosotros no venimos a pedirles un favor, nosotros estamos exigiendo lo que nos corresponde, bajo los ligamientos de nuestras constitución; nosotros luchamos para rescatar este país, queremos salir de la miseria en la que vivimos y reconstruir nuestra casa de estudio que se está cayendo a pedazos por la incompetencia de este gobierno”. Por último, el presidente de la FCU-LUZ desde la clandestinidad, Yorman Barillas, acotó que la situación es delicada, puesto que los jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral, se encuentran con trabas, es irregular, que exijan que estén inscritos en el PSUV para poder acceder a las inscripciones del CNE. “Está fuera de la Constitución y de la Ley, todas las peticiones del CNE para los nuevos votantes, es por ello que anunciamos, que el CNE de no tomar una decisión y una postura correcta, se mantendrá la agenda de calle de manera contundente, denunciaremos de manera pacífica, para hacer un llamado de atención a la población zuliana, para que esta postura se corrija”.

