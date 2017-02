Cobro de pasaje estudiantil con tarjeta inteligente arrancaría el 01 de marzo Se estima que para el próximo 1° de marzo ya estén instalados en las unidades de transporte público los puntos o máquinas de tarjeta inteligente para iniciar el cobro del pasaje estudiantil, informó Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, reseña El Mundo. Explicó que dicho acuerdo fue producto de una reunión que sostuvo el gremio la semana pasada con el Ministerio para el Transporte. Indicó que para la fecha “deberían estar montadas las máquinas en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Zulia, Carabobo, Aragua y Nueva Esparta, donde va arrancar inicialmente la implementación del nuevo sistema de pago, el cual se irá extendiendo de manera progresiva en todo el país”. Precisó que actualmente se encuentran en la denominada etapa de “bancarización”, en la cual los prestadores del servicio deben abrir una cuenta en el Banco Bicentenario “para que cada vez que el estudiante pase la tarjeta, el dinero vaya directamente a la cuenta del transportista”. Zuleta manifestó que mientras se establece y pone en marcha el método de pago inteligente, el sector transporte continuará cobrando el pasaje estudiantil de acuerdo a lo estipulado por los gobiernos locales. “Estamos presionando para que esto se implemente lo más rápido posible, ya que existen muchas contrariedades sobre el precio correspondiente a cancelar por los estudiantes; unos pagan la mitad otros no, cada quien hace lo que quiere”, expresó. Saca tu tarjeta En la página del Ministerio para el Transporte se encuentra habilitado el link Registro de Estudiantes, en el cual se indican los pasos a seguir para la tramitación del instrumento de pago. Podrán inscribirse los cursantes de educación inicial, básica, media y universitaria. Los requisitos solicitados son: carnet vigente, constancia de estudio y fotocopias de la cédula de identidad y la partida de nacimiento. El sistema emitirá un comprobante que deberá ser llevado a la sede de Fundacite más cercana a su domicilio.

