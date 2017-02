Cojedeños coinciden que es necesaria la realización de elecciones en Venezuela San Carlos.- En una consulta al azar, al pueblo cojedeño, sobre si considera necesario que se efectúen las elecciones de gobernadores y alcaldes este año, la mayoría dijo estar de acuerdo con que se efectúen estos comicios porque constitucionalmente corresponde hacerlos. Los entrevistados coinciden que es necesaria la realización de elecciones en Venezuela, pues con ello se ratifica la democracia por una parte y se permite elegir nuevos gobernantes que sepan conducir el destino del estado, de los municipios y del país. Antonio Ortega, consideró que el gobierno tiene implementado en el país un comunismo y tratan de ganar tiempo con el famoso carnet de la patria para seguir en el poder. Criticó que el año pasado impidieron la realización del revocatorio y las elecciones regionales y ahora tratan de impedir las municipales, excusándose con que los partidos están ilegales. Darío Wilmer Castillo, sostuvo que es necesario y con urgencia efectuar comicios regionales, municipales y si es posible elecciones generales, porque por culpa de Chávez, quien dejó al irresponsable de Maduro, el país está en bancarrota. Resaltó que el país requiere de un cambio de rumbo y nuevos gobernantes. José Balza, expresó que es necesaria la realización de elecciones en estos momentos porque se afianzaría la democracia. Dijo que la realidad es que se golpea al país con una guerra económica, pero es el pueblo quien la está enfrentando. Mientras que Luis Jiménez, afirmó que no es necesario elecciones en estos momentos, porque se debe esperar la decisión del gobierno. Reiteró que todo está bien y sí se consigue comida. Por otra parte, la ciudadana María Bolívar, apuntó que es un derecho constitucional de los venezolanos elegir a sus gobernantes a través del voto. Criticó que es una gran injusticia que el gobierno venezolano se invente distintas “marramucias” apoyados por el Tribunal Supremo de Justicia, para impedir que el pueblo sea quien decida el rumbo de este país. Dijo que el CNE al llamar al convocar elecciones perderán todas las alcaldías y gobernaciones. De este modo, se espera que sea el ente rector, quien publique el cronograma electoral antes de que finalice el primer trimestre del año, así como lo anunció en una oportunidad Tibisay Lucena, quien reitera su compromiso con la democracia y la patria.

