Comienza la zozobra entre venezolanos por circulación del billete de Bs. 100 Este viernes inició la zozobra entre venezolanos por no saber hasta cuándo circulará el billete de Bs. 100, a pesar que el presidente Nicolás Maduro aseguró a principios de año que esta moneda estará vigente hasta el próximo 20 de febrero, reseña El Impulso. Tras haber sido prorrogado por cuarta ocasión, los venezolanos se muestran incrédulos a las palabras del Ejecutivo, aparte que tampoco se han visto con regularidad los nuevos integrantes del cono monetario y los cajeros automáticos de los bancos continúan expidiendo este papel moneda. Ante esta situación, las redes sociales estallaron este viernes, cuando las personas recordaron que este podría ser el último fin de semana vigente para el billete que fue el de mayor valor en el país y que en la actualidad apenas alcanza para comprar un caramelo, o en el mejor de los casos, cancelar un pasaje urbano. “#17Feb El próximo lunes vence la prórroga del Billete de 100 Bs y el nuevo cono monetario ni lo vemos en las calles”, comentó @ManuelGarciaPJ “Según, el lunes sale de circulación el billete de 100 Bs. y los bancos aún los siguen dando. El presidente Nicolás no ha dicho nada más”, escribió la cuenta @ArenkeTenesim. Al no haber todavía un comunicado oficial donde se prorrogue o se confirme la circulación de miembro de la familia del cono monetario, ya hay comercios que no están aceptando el pago con billetes de Bs.100.

