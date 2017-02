Comisión de Política Interior aprobó investigación referente a pasaportes venezolanos otorgados a terroristas Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría, consignó ante la Comisión de Política Interior, una documentación contentiva de la denuncia formulada por el ex funcionario diplomático de Venezuela ante la República de Irak, Misael López, a fin de que se inicie una investigación exhaustiva al respecto, en virtud de la gravedad del caso. Nota de prensa La misma fue aprobada por mayoría y se fijó un plazo de 15 días para llevar la resulta a la Plenaria. En un derecho de palabra otorgado por la diputada Delsa solórzano, quien preside la Comisión de Política Interior, el abanderado por la unidad, hizo una narrativa de lo que se presume un grave delito, como es el otorgamiento de pasaportes, visas y cédulas de identidad venezolanos a terroristas y narcotraficantes del Medio Oriente. “ En virtud de la implicación de esta denuncia nos hemos abocado a la misma, porque es nuestro deber como parlamentario llrgar al trasfondo del otorgamiento de documentación venezolana a grupos de terroristas y narcotraficantes en el Medio Oriente, mucho de ellos perseguidos por los organismos internacionales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, destacó. En este sentido el diputado García afirmó que uno de los delitos más graves que se sustenta en esa denuncia, es que el pasaporte venezolano permite la entrada a 130 países en el mundo, incluyendo 23 de la Comunidad Europea, lo que a su juicio estarian en riesgos venezolanos a quienes se les hubiese forjado su identidad entregándole documentación a alguien que esté supuestamente involucrado en delitos criminales como el terrotismo y el narcotráfico. “Hay una investigación hecha por Carlos Alberto Montaner, entre otros, quien denuncia que entre Los años 2008 y 2010, quien fuera ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, habría participado supuestamente en la operación de acreditar 173 pasaportes y cédulas de identidad venezolanos, a ciudadanos provenientes de Siria, Jordania, Libano, Irak e Irán, entre otros, lo cual es sumamente grave”, puntualizó. Finalmente se decidió interpelar a Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores, para que explique al país, si tenía conocimiento de las irregularidades que ocurrían en la embajada de Venezuela en Irak, una vez que el ex funcionario diplomático señalara que hizo llegar la denuncia a sus siperiores, incluyendo a la ministra.

