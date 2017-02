COMPLETA: La intervención de @JulioBorges en el Congreso de Colombia (VIDEO) El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Julio Borges, afirmó hoy que la democracia de su país “está muriendo” porque está bajo la “dictadura” de Nicolás Maduro, por lo que urgió a los países de la región a que les ayuden a salir de la crisis que atraviesan. “Nicolás Maduro es un dictador y su modo de ejercer el poder reniega de la tradición libertaria que une a nuestros pueblos, por eso con profundo dolor de patria comparto con ustedes la realidad de miseria que acosa a nuestro pueblo y que hace urgente un proceso de liberación para el cual queremos pedir ayuda hoy”, afirmó Borges en una intervención en el Senado colombiano. EFE

