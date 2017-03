Compromiso de la Unidad ante la amenaza de ilegalización de partidos políticos (comunicado) Los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática emitieron un comunicado en el que reafirman públicamente el compromiso con el cambio urgente y constitucional, así como el compromiso irrestricto de unidad. “Para ello, asumimos íntegramente la defensa de todos y cada uno de los partidos políticos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática ante el intento inconstitucional e ilegitimo de su ilegalización”. Comunicado Compromiso de la Unidad Democrática ante la amenaza de ilegalización y cancelación de los partidos políticos Venezuela entera y el mundo saben que el régimen que representa Nicolás Maduro y la cúpula que lo acompaña es rechazado por la gran mayoría del pueblo venezolano: cualquier proceso electoral libre, justo y transparente resultará en una gran victoria de las fuerzas democráticas, y por ende, en otra gran derrota para la dictadura. Por ello, el régimen decidió avanzar en una estrategia dictatorial que busca desconocer y eliminar definitivamente el derecho al voto de los venezolanos. Ejemplo claro de ello son el desconocimiento de la Asamblea Nacional; tanto la suspensión inconstitucional del Referendo Revocatorio como de las elecciones de Gobernadores que debieron realizarse el año pasado; las amenazas de ilegalización a la tarjeta de la Unidad; y la sentencia del TSJ que obliga a los partidos políticos a participar en un proceso “validación y registro de militancia” bajo condiciones injustas y sin sentido. No tenemos ninguna duda que esta nueva maniobra de la dictadura atenta con el sistema plural de partidos políticos democráticos, incluidos partidos que apoyan al propio gobierno; dejar a la discreción del régimen la selección de su oposición; así como propiciar la división de los partidos de la MUD a través de un proceso de canibalización política que evite la consolidación de tarjetas y candidaturas únicas para las elecciones que deben ser realizadas cuanto antes. Es justamente en estos momentos difíciles cuando más se necesita de la Unidad, el compromiso y la responsabilidad de todos las organizaciones, líderes y ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro mejor, para impedir la consecución de los objetivos del régimen y lograr los del pueblo de Venezuela, representados por la alternativa democrática. Por todo lo anterior expuesto, los partidos políticos abajo firmantes, miembros activos y militantes de la Unidad Democrática, nos comprometemos ante toda Venezuela a: 1.Reafirmar públicamente nuestro compromiso con el cambio urgente y constitucional, así como nuestro compromiso irrestricto de unidad. Para ello, asumimos íntegramente la defensa de todos y cada uno de los partidos políticos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática ante el intento inconstitucional e ilegitimo de su ilegalización. 2.Reconocer y mantener como integrantes de pleno derecho, bajo las mismas condiciones actuales, a los partidos que actualmente forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática, independientemente de su reconocimiento o no por parte del Consejo Nacional Electoral tras el actual proceso de validación o ante cualquier acción que busque desconocer, intervenir o ilegalizar a cualquier partido de la MUD a través del Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro órgano del régimen. 3.Defender, reconocer y respetar los símbolos y siglas de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática como patrimonio de todos los venezolanos que apuestan por el cambio y los partidos políticos que hacen vida en la MUD 4.Colocar las tarjetas de los partidos políticos que logren validarse y/o tengan la posibilidad de presentarse en los procesos electorales venideros al servicio pleno, irrestricto y sin condiciones de la Unidad. Nos comprometemos a inscribir ante la instancia electoral la totalidad de los candidatos unitarios, independientemente de sus partidos de origen, para que pueda expresarse la voluntad mayoritaria de cambio del pueblo venezolano. 5.Ratificamos el compromiso de escoger los candidatos unitario a través de elecciones primarias y en consecuencia a partir de hoy instrumentaremos todo lo conducente para lograr ese fin Asumiendo este compromiso firme ante el pueblo de Venezuela y nuestros compañeros de la unidad los partidos de La Mesa de la Unidad Democrática. 7 de marzo de 2017

